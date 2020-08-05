Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле. Это означает дальнейшее сокращение уровня поддержки рубля.