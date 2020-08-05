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Российская газета
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле. Это означает дальнейшее сокращение уровня поддержки рубля.В источнике
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Вести.Ru

Рубль не заметил сокращения Минфином продажи валюты в 2 раза

Вести.Ru08:10
Интерфакс

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Интерфакс05:25
Lenta.ru

Россия потеряла миллиарды рублей из-за дешевой нефти

Lenta.ru07:27
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Российская газета07:12
Фонтанка.Ру

Рубль теряет поддержку из бюджета и ускоряет падение

Фонтанка.Ру06:05
ТАСС

Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАСС05:27
РБК

Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

РБК07:39
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Ефремов в суде не признал вину в причинении смерти Захарову

Корреспондент агентства ТАСС сообщил из зала Пресненского суда Москвы, где сегодня, 5 августа, начался процесс по делу актера Михаила Ефремова, что артист в рамках заседания суда не признал вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.
Журналистская правда04:48
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК05:56
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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