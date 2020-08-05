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Российская газета
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле. Это означает дальнейшее сокращение уровня поддержки рубля.В источнике
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РБК

Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

РБК07:39
Lenta.ru

Россия потеряла миллиарды рублей из-за дешевой нефти

Lenta.ru07:27
Интерфакс

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Интерфакс05:25
Фонтанка.Ру

Рубль теряет поддержку из бюджета и ускоряет падение

Фонтанка.Ру06:05
ТАСС

Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАСС05:27
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Российская газета07:12
Rambler News Service

Минфин дал прогноз по объёму дополнительных нефтегазовых доходов в августе

Rambler News Service06:13
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
РИА Новости07:58
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Инспектор ДПС подтвердил, что за рулем в момент ДТП был пьяный Ефремов

Сотрудник ДПС Александр Козлов, приехавший на место ДТП с актером Михаилом Ефремовым, рассказал в зале Пресненского суда Москвы о состоянии артиста в момент аварии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН05:20
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news19:32
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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Snapdragon 875 будет производить TSMC – у Samsung проблемы с 5-нанометровым техпроцессом

Интересно, что TSMC и раньше значилась в поставщиках Snapdragon 875, но производство этой SoC должно было начаться на мощностях Samsung, и только потом небольшую часть заказа планировалось передать тайваньской компании.
iXBT.com02:55
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия19:39
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Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии

Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru06:35
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