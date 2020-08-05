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Интерфакс
Интерфакс

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.В источнике
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Вести.Ru

Рубль не заметил сокращения Минфином продажи валюты в 2 раза

Вести.Ru08:10
ТАСС

Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАСС05:27
Lenta.ru

Россия потеряла миллиарды рублей из-за дешевой нефти

Lenta.ru07:27
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Российская газета07:12
Фонтанка.Ру

Рубль теряет поддержку из бюджета и ускоряет падение

Фонтанка.Ру06:05
РБК

Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

РБК07:39
Интерфакс

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Интерфакс05:25

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Известия19:39
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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС08:18

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК08:15
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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
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