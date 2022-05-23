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Минфин снизил требование по продаже валютной выручки экспортеров до 50 процентов

Правительственная комиссия смягчила требования к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, говорится
 в материалах на сайте Минфина России.
РИА Новости
Как заявили в Министерстве финансов России, соответствующее решение было принято 23 мая в связи со стабилизацией валютного курса рубля, а также с достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.
RT на русском
Минфин ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
РИА Новости
Сегодня рубль укрепился до максимальных за почти семь лет значений.
Коммерсантъ

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