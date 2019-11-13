Финансы
РБКМинфин снизит долю доллара в ФНБ
В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters. Как это объясняется Колычев сообщил, что изменения произойдут в течение 2020 года.
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Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Футбол
«Краснодар» интересуется хавбеком «Бешикташа» Озьякупом
По информации источника, 10 ноября представители российского клуба прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом после матча чемпионата Турции «Бешикташ» — «Денизлиспор» (1:0). Отмечается, что в ближайшее время представители «Краснодара» намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить возможный трансфер Озьякупа.
Чемпионат 09:18
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 13:11
Футбол
«Торпедо» неожиданно проиграло «Нижнему Новгороду»
Неожиданный результат зафиксирован в заключительном матче 23-го тура ФНЛ.
Евро-футбол.ру 13:41
Технологии
В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования, сообщили в пресс-службе Ростеха.
РИА Новости 04:58
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
Lenta.ru 12:47
Игры
Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda
Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол
Муслин опроверг слова экс-игрока «Локомотива» о вымогательстве денег
Экс-тренер "Локомотива" Славолюб Муслин дал комментарий по поводу слов бывшего игрока "красно-зеленых" Исо Каньенды, заявившего о требовании ежемесячных выплат за возможность остаться в составе "железнодорожников".
РИА Новости 13:08
Армия и оружие
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика
Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции»
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении коррупционного преступления, а также освобождение их от юридической ответственности.
RT на русском 14:10
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Происшествия
Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
RT на русском 14:29
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» покинул астероид Рюгу и направился к Земле
Японская космическая межпланетная станция «Хаябуса-2» завершила свою миссию на астероиде Рюгу и отправилась обратно к Земле.
Известия вчера в 21:41
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 11 ноября в 13:16
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Историк Соколов отказался обжаловать свой арест
Российская газета 06:17