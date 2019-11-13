В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters. Как это объясняется Колычев сообщил, что изменения произойдут в течение 2020 года.

Происшествия Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Футбол «Краснодар» интересуется хавбеком «Бешикташа» Озьякупом По информации источника, 10 ноября представители российского клуба прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом после матча чемпионата Турции «Бешикташ» — «Денизлиспор» (1:0). Отмечается, что в ближайшее время представители «Краснодара» намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить возможный трансфер Озьякупа.

Политика Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.

Политика В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Технологии В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Общество Во «ВКонтакте» появятся дизлайки Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.

Политика В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Футбол Муслин опроверг слова экс-игрока «Локомотива» о вымогательстве денег Экс-тренер "Локомотива" Славолюб Муслин дал комментарий по поводу слов бывшего игрока "красно-зеленых" Исо Каньенды, заявившего о требовании ежемесячных выплат за возможность остаться в составе "железнодорожников".

Армия и оружие Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Кино Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей» В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.

Политика Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции» Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении коррупционного преступления, а также освобождение их от юридической ответственности.

Политика Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.

Происшествия Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» покинул астероид Рюгу и направился к Земле Японская космическая межпланетная станция «Хаябуса-2» завершила свою миссию на астероиде Рюгу и отправилась обратно к Земле.

Космос SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.