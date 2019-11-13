Финансы
РБКМинфин снизит долю доллара в ФНБ
В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters. Как это объясняется Колычев сообщил, что изменения произойдут в течение 2020 года.
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Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Коммерсантъ 04:22
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Политика
Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского
Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев.
РБК 07:45
Происшествия
Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым
"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 22:31
Политика
Асад допустил причастность ЦРУ к смерти основателя «Белых касок»
Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
RT на русском 07:16
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной
Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.
Татарстан Сегодня вчера в 03:52
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Экономика
СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour
Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что купил российский "Интурист", пишет издание TurizmGuncel.
Интерфакс 07:32
Происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
РБК 06:35
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки
Газета Кемерова 12 ноября в 21:34
Футбол
ФК «Чайка» назначил нового главного тренера
Главным тренером футбольного клуба «Чайка» стал Магомед Адиев. Об этом рассказали в пресс-службе команды из Песчанокопского.
161.ru 06:25
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
Lenta.ru 12 ноября в 04:08
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
МИР 24 06:08
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
РБК 07:14
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36