Финансы
РБКМинфин снизит долю доллара в ФНБ
В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters. Как это объясняется Колычев сообщил, что изменения произойдут в течение 2020 года.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Политика
Премьер Индии сообщил о прекрасной встрече с Путиным
Интерфакс 14:11
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
ТАСС 12:51
Происшествия
Скончался пациент, выпавший из окна клинической больницы в Чите
Пациент, выпавший из окна девятого этажа в краевой клинической больнице в Чите, скончался.
Zab.RU 07:20
Политика
Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле
«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
РБК 16:47
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Происшествия
Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен
Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина.
Газета.Ru 05:44
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Игры
Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game
Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.
CyberSport.ru вчера в 13:15
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
В городе Нефтекумске Ставропольского края мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской игровой площадке.
Известия 14:42
Происшествия
Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру 02:45
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Культура
Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов рублей
Как приятно чувствовать вашу любовь, - благодарила 14 тысяч зрителей за овации на недавнем концерте в Минске Алла Пугачева.
Комсомольская правда 17:00
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Газета.Ru вчера в 13:22
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания
Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.
Дни24 вчера в 11:45