Финансы
Российская газетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ежегодной конференции рейтингового агентства S&P замминистра финансов Владимир Колычев.
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