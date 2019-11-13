Финансы

Российская газетаРоссийская газетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ежегодной конференции рейтингового агентства S&P замминистра финансов Владимир Колычев.
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