Финансы

Российская газетаРоссийская газетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ежегодной конференции рейтингового агентства S&P замминистра финансов Владимир Колычев.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

ТАСС04:15

В Фонде национального благосостояния заменят доллары на юани

РБК05:02

Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Ведомости03:35

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Российская газета04:45

Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Коммерсантъ04:10

Минфин сократит долю доллара в ФНБ

Forbes04:32

Минфин сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Дождь05:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия

У начальника ростовского ГУ ФСИН проходит обыск

Статус заместителей Даххаева и обстоятельства обысков не уточняются.
News.ru 04:38
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Культура

Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People

Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
ФАН 04:50
Политика

Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Происшествия

Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Происшествия

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Киеве появилась улица снайперши Амины Окуевой

Киевский городской совет решил переименовать улицу в честь пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева и участницы военных действий в Донбассе Амины Окуевой.
Взгляд.ру 03:11
Общество

Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз

Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Культура

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Наука

Физическая активность может предотвратить деменцию

Pravda.Ru 03:27
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Политика

Фракция «Слуга народа» заблокировала трибуну Рады

Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
REGNUM 05:15
Наука

Люди приобретают способность распознавать эмоции собак с возрастом

Как установили ученые в ходе проведенного исследования, дети хуже понимают эмоции собак, чем взрослые.
Ugpressa.ru вчера в 07:28
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Происшествия

Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест

Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.
Газета.Ru 05:17
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Названо число переехавших в российский Крым украинцев

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Культура

Концерты Максима Галкина могут запретить из-за его высказываний

Телевизионный продюсер Леонид Мазор предупредил Галкина, что если он будет разговаривать на политические темы и делать относительно них заявления, то по всей стране могут начать отменять его выступления.
Discover24 04:55
Фигурное катание

Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
Чемпионат вчера в 15:32
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Авто

Skoda представила новую Octavia

Представленное на специальном мероприятии в Праге, четвертое поколение Octavia (пятое, если считать модель 1959-1971 годов) следует по стопам нового Volkswagen Golf, который показали в прошлом месяце.
Top Gear Russia 01:03
Политика

В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах

Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.
Rambler News Service вчера в 06:22
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова собирается через суд добиваться выплаты себе пенсии.
Телепрограмма 01:56
Армия и оружие

Армейская авиация РФ расширяет территории патрулирования в Сирии

Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования на севере Сирии.
РЕН ТВ вчера в 21:20
Здоровье

В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян

В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Комсомольская правда 04:21
Спорт

WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации

Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс вчера в 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное