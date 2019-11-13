Финансы
Российская газетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ежегодной конференции рейтингового агентства S&P замминистра финансов Владимир Колычев.
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Происшествия
У начальника ростовского ГУ ФСИН проходит обыск
Статус заместителей Даххаева и обстоятельства обысков не уточняются.
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Культура
Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People
Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда
В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Происшествия
МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
Общество
В Киеве появилась улица снайперши Амины Окуевой
Киевский городской совет решил переименовать улицу в честь пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева и участницы военных действий в Донбассе Амины Окуевой.
Общество
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Политика
Фракция «Слуга народа» заблокировала трибуну Рады
Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
Наука
Люди приобретают способность распознавать эмоции собак с возрастом
Как установили ученые в ходе проведенного исследования, дети хуже понимают эмоции собак, чем взрослые.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Происшествия
Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест
Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Культура
Концерты Максима Галкина могут запретить из-за его высказываний
Телевизионный продюсер Леонид Мазор предупредил Галкина, что если он будет разговаривать на политические темы и делать относительно них заявления, то по всей стране могут начать отменять его выступления.
Фигурное катание
Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Авто
Skoda представила новую Octavia
Представленное на специальном мероприятии в Праге, четвертое поколение Octavia (пятое, если считать модель 1959-1971 годов) следует по стопам нового Volkswagen Golf, который показали в прошлом месяце.
Политика
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах
Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Шоу-бизнес
Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре
Балерина Анастасия Волочкова собирается через суд добиваться выплаты себе пенсии.
Армия и оружие
Армейская авиация РФ расширяет территории патрулирования в Сирии
Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования на севере Сирии.
Здоровье
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.