Финансы
Русская ПланетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями
С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.
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Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
СК опубликовал видео работы криминалистов в благовещенском колледже
Следственный комитет России (СК) опубликовал видео работы следователей и криминалистов в строительном колледже в Благовещенске, где 19-летний Данил Засорин устроил стрельбу.
Общество
Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Верховная рада поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Общество
Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году
Серийное производство легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2, будет запущено в 2023 году.
Общество
Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом
Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с оскорблениями
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором тот призывал его "не быть дураком" и "не подводить мир".
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Происшествия
Расстрелявший одногруппников российский студент оставил аудиопослание
Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам, после чего покончил с собой.
Политика
«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины
Саммит в «Нормандском» формате может пройти до конца текущего года – в настоящее время страны, входящие в «четверку», обсуждают несколько возможных дат.
Происшествия
Появилось видео спасения кота на пожаре в Морозовских казармах Твери
Хоккей
Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»
Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, с чего начал работу в клубе.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Политика
В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Политика
Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
В комитете по разведке палаты представителей США начались первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.