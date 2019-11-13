Финансы

Русская ПланетаРусская ПланетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями

С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.
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Российские власти объяснили необходимость отказа от доллара

Lenta.ruвчера в 07:02

Министерство финансов в будущем году намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния

Эхо Москвывчера в 05:32

В Фонде национального благосостояния заменят доллары на юани

РБКвчера в 05:02

Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

ТАССвчера в 04:15

Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Коммерсантъвчера в 04:10

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Российская газетавчера в 04:45

Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Ведомостивчера в 03:35
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Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Происшествия

СК опубликовал видео работы криминалистов в благовещенском колледже

Следственный комитет России (СК) опубликовал видео работы следователей и криминалистов в строительном колледже в Благовещенске, где 19-летний Данил Засорин устроил стрельбу.
Газета.Ru 03:57
Общество

Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд

Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55
Политика

Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли

Верховная рада поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
RT на русском вчера в 08:33
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Футбол

Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Чемпионат 00:00
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году

Серийное производство легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2, будет запущено в 2023 году.
Политическая Экспертиза 02:59
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Авто

Представлена новая Skoda Octavia

В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
SpeedMe 11 ноября в 13:02
Политика

Эрдоган вернул Трампу письмо с оскорблениями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором тот призывал его "не быть дураком" и "не подводить мир".
Газета.Ru 03:43
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео

OAnews вчера в 04:50
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Происшествия

Расстрелявший одногруппников российский студент оставил аудиопослание

Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам, после чего покончил с собой.
Lenta.ru 04:12
Политика

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

Саммит в «Нормандском» формате может пройти до конца текущего года – в настоящее время страны, входящие в «четверку», обсуждают несколько возможных дат.
Политика Сегодня 04:08
Происшествия

Появилось видео спасения кота на пожаре в Морозовских казармах Твери

Афанасий-бизнес вчера в 23:36
Хоккей

Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, с чего начал работу в клубе.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Авто

Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
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Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Политика

В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
РИА Новости 03:45
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Политика

Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

В комитете по разведке палаты представителей США начались первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 11:00
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