С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.

Минфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Происшествия СК опубликовал видео работы криминалистов в благовещенском колледже Следственный комитет России (СК) опубликовал видео работы следователей и криминалистов в строительном колледже в Благовещенске, где 19-летний Данил Засорин устроил стрельбу.

Авто Представлена новая Skoda Octavia В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.

Политика Эрдоган вернул Трампу письмо с оскорблениями Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором тот призывал его "не быть дураком" и "не подводить мир".

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Авто Ferrari представила новый спорткар начального уровня Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.

Политика В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.