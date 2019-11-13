Финансы

Русская ПланетаРусская ПланетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями

С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.
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