Финансы
Русская ПланетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями
С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.
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Футбол
Вилья объявил о завершении карьеры
Политика
Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Происшествия
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство хотят увеличить в пять раз
Должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10-25 тысяч для должностных лиц).
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Политика
Правительство Украины отправят в изгнание из-за ошибок Зеленского
Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Здоровье
Почти 30 тыс. жителей Горно-Алтайска получили прививки против гриппа
Прививку против гриппа и ОРВИ поставили 21966 взрослых и 7122 ребенка, всего 29088 человек, сообщает пресс-центр мэрии.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Общество
В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут
Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, кружек, накидок и лото.
Политика
Жанин Аньес временно приняла обязанности президента Боливии
Ранее Жанин Аньес приняла на себя временные обязанности президента Боливии Эво Моралеса, после ухода его в отставку, а также вице-президента Альваро Гарсиа Линеры.
Происшествия
В Челябинской области мать 11 лет держала своих детей за замком
В Челябинской области мать 11 лет держала своих детей за замком. После их побега она сожгла дом.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Происшествия
На Сахалине обнаружен нелегальный цех по переработке трепанга
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на Сахалине обнаружили в Корсакове нелегальный цех по переработке и хранению ценного биоресурса — трепанга.
Хоккей
Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Интернет
Google Chrome будет помечать медленные сайты
Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Итальянский хирург Рената Гили предполагает, что во многих случаях предотвратить появление рака прямой кишки вполне реально.