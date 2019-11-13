Финансы
Русская ПланетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями
С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.
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Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика
Зеленский понадеялся на мир в Донбассе после нормандского саммита
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о перспективах проведения нормандского саммита.
Газета.Ru 03:58
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика
Лавров ответил Байдену на слова о нежелании РФ видеть его президентом
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Московский Комсомолец 04:04
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:31
Общество
В Екатеринбурге проверят павильон с тараканами и шаурмой
В Екатеринбурге Роспотребнадзор и полиция проверят павильон, торгующий шаурмой и другой выпечкой, приготовленной якобы в антисанитарных условиях.
REGNUM 02:34
Здоровье
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Lenta.ru вчера в 09:35
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Политика
Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Гаджеты
Гибкий Samsung Galaxy Fold сметают с прилавков
В конце прошлой недели в Китае начались продажи флагманской версии смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким экраном, который оснащен 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 11 ноября в 23:51
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Тарантас Ньюс вчера в 06:51
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Политика
Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Ведомости 04:27
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Актуальные Новости 05:11
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Космос
В России ведется разработка новых роботов
Потомки робота Федора будут выполнять множество задач НПО «Андроидная техника», ставшее известным на всю страну, благодаря разработке человекоподобного робота Федора, продолжает несколько перспективных разработок в этом направлении.
МНИАП.рф 02:37