Финансы

Русская ПланетаРусская ПланетаМинфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями

С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.
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Министерство финансов в будущем году намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния

Эхо Москвывчера в 05:32

В Фонде национального благосостояния заменят доллары на юани

РБКвчера в 05:02

Минфин сократит долю доллара в ФНБ

Forbesвчера в 04:32

Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

ТАССвчера в 04:15

Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Коммерсантъвчера в 04:10

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Российская газетавчера в 04:45

Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Ведомостивчера в 03:35
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Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из колледжей из Благовещенска.
МР7.ру 00:52
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Футбол

Форвард сборной России Комличенко: хотим бельгийцам вернуть должок

Нападающий сборной России Николай Комличенко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии заявил, что российские футболисты хотят обыграть соперника и взять реванш за гостевое поражение от "красных дьяволов" в марте 2019 года.
Вести.Ru 06:28
Общество

Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»

Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 02:48
Политика

Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Экономика

Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»

Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.
Коммерсантъ 06:00
Интернет

Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников

Хотя в России гораздо популярнее навигационные сервисы «Яндекса», в поездках за рубеж «Google Карты» часто выручают.
Ридус 06:40
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Интернет

Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»

Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ

REGNUM 05:08
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Шоу-бизнес

Звезда сериала «След» рассказала, как победила рак груди

В 2008 году мать Колосовой погибла под колесами поезда, а через четыре года актриса обнаружила у себя в груди странное уплотнение.
ФАН 05:33
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Общество

Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы

Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори.
Lenta.ru 06:17
Футбол

Манджукич определился с клубом

Calciomercato сообщает, что нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич определился с клубом, в котором он хочет выступать.
Soccer.ru 04:42
Общество

Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
МИР 24 06:08
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 12 ноября в 20:16
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
Lenta.ru вчера в 12:47
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