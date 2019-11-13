Сегодня Минфин сообщил, что планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния. Доля доллара, в которой хранятся средства, будет заметно сокращена.

Политика МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Шоу-бизнес Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.

Политика Путин рассказал о спасении российской экономики от рецессии Президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии закрытия делового форума БРИКС, что сбалансированная макроэкономическая политика помогла удержать экономику страны от сползания к рецессии.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Технологии Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках» Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.

Политика Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Футбол «Реал» планирует предложить за Санчо 116 млн евро По данным Daily Mail, мадридский клуб включился в борьбу ха 19-летнего англичанина и готов предложить за него 116 млн евро.