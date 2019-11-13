Финансы
РЕН ТВМинфин снизит долю доллара в Фонде национального благосостояния
Сегодня Минфин сообщил, что планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния. Доля доллара, в которой хранятся средства, будет заметно сокращена.
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами и водителями
Запретить насильникам, убийцам и террористам управлять такси и общественным транспортом предлагает Минтранс России.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Компания Hyundai объявила, что её пикап Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году.
Происшествия
Власти Благовещенска отреагировали на стрельбу в колледже
Политика
МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Политика
Путин рассказал о спасении российской экономики от рецессии
Президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии закрытия делового форума БРИКС, что сбалансированная макроэкономическая политика помогла удержать экономику страны от сползания к рецессии.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Технологии
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз
Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
Общество
Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске
Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Происшествия
Историк Соколов застрелил бывшую студентку, когда та спала
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Футбол
«Реал» планирует предложить за Санчо 116 млн евро
По данным Daily Mail, мадридский клуб включился в борьбу ха 19-летнего англичанина и готов предложить за него 116 млн евро.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Общество
Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей
Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Общество
В Госдуму внесли законопроект о совместном имуществе супругов
В Госдуму внесен законопроект о совместной собственности супругов. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Гаджеты
Apple представила ноутбук MacBook Pro 16
Apple представила новый MacBook Pro 16 дюймов, ноутбук для профессиональной работы.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Общество
«ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки
Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.