Финансы

РЕН ТВРЕН ТВМинфин снизит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Сегодня Минфин сообщил, что планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния. Доля доллара, в которой хранятся средства, будет заметно сокращена.
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Российские власти объяснили необходимость отказа от доллара

Lenta.ruвчера в 07:02

Министерство финансов в будущем году намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния

Эхо Москвывчера в 05:32

В Фонде национального благосостояния заменят доллары на юани

РБКвчера в 05:02

Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

ТАССвчера в 04:15

Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Коммерсантъвчера в 04:10

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Российская газетавчера в 04:45

Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Ведомостивчера в 03:35
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами и водителями

Запретить насильникам, убийцам и террористам управлять такси и общественным транспортом предлагает Минтранс России.
Газета.Ru 05:25
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Компания Hyundai объявила, что её пикап Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году.
За рулем Кубань 01:42
Происшествия

Власти Благовещенска отреагировали на стрельбу в колледже

Lenta.ru вчера в 22:40
Политика

МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Lenta.ru 05:11
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Политика

Путин рассказал о спасении российской экономики от рецессии

Президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии закрытия делового форума БРИКС, что сбалансированная макроэкономическая политика помогла удержать экономику страны от сползания к рецессии.
News.ru вчера в 17:50
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Технологии

Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»

Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
РИА Новости 05:10
Общество

Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Взгляд.ру 05:41
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском вчера в 07:21
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Происшествия

Историк Соколов застрелил бывшую студентку, когда та спала

Новые Известия 01:10
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Футбол

«Реал» планирует предложить за Санчо 116 млн евро

По данным Daily Mail, мадридский клуб включился в борьбу ха 19-летнего англичанина и готов предложить за него 116 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru 03:58
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество

Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 05:29
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Общество

В Госдуму внесли законопроект о совместном имуществе супругов

В Госдуму внесен законопроект о совместной собственности супругов. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
Росбалт 04:13
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Экономика

Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Гаджеты

Apple представила ноутбук MacBook Pro 16

Apple представила новый MacBook Pro 16 дюймов, ноутбук для профессиональной работы.
CNews вчера в 10:04
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про вчера в 03:22
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru вчера в 10:22
Общество

«ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки

Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.
Ридус вчера в 14:02
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