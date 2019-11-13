Финансы

РЕН ТВРЕН ТВМинфин снизит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Сегодня Минфин сообщил, что планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния. Доля доллара, в которой хранятся средства, будет заметно сокращена.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:00

Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Коммерсантъ04:10

Министерство финансов в будущем году намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния

Эхо Москвы05:32

Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

ТАСС04:15

Российские власти объяснили необходимость отказа от доллара

Lenta.ru07:02

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Российская газета04:45

Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Ведомости03:35
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Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Здоровье

Треть россиян доплачивают за лечение в бесплатных больницах

Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.
Ньюс-НН 11 ноября в 10:52
Общество

Центр Венеции затоплен из-за дождя

Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Известия 00:53
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM 15:22
Общество

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика

В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Футбол

Английский комик: всегда знал, что Месси сделает татуировку со мной

RT на русском 08:34
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Политика

Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
Lenta.ru 14:35
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 05 ноября в 19:02
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС 15:50
Политика

В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Экономика

Эксперт назвал самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США

По словам эксперта, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США представляет не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики.
REGNUM 02:11
Футбол

Куртуа считает себя одним из лучших вратарей мира

Думаю, я один из лучших вратарей мира. Критиковать голкипера, когда он пропускает голы, легко.
Sportbox.RU 15:21
Общество

В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
ТК Звезда вчера в 01:03
Футбол

Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую "Баварию", передает Sport24.
Газета.Ru 14:22
Политика

Трамп ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Известия 15:48
Политика

Госдума оценила слова Порошенко о возвращении Крыма

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко высказался о том, что Крым обязательно войдет в состав Украины.
РЕН ТВ вчера в 19:31
Футбол

Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что покинет клуб. У 38-летнего шведа в конце года заканчивается контракт.
Спорт-Экспресс 16:05
Авто

Kia показала изображения серийной Kia Optima

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
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