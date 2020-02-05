Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в указанные сроки 11,3 млрд рублей.
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