Экономика
Российская газетаМинфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в указанные сроки 11,3 млрд рублей.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
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Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов
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За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Эксперт раскритиковал работу властей по обеспечению Крыма водой >> Гоцанюк отметил, что из-за недостаточного количества осадков в последние месяцы администрация города проявила обеспокоенность и подготовила сценарий по ограничению подачи воды, однако в настоящий момент необходимости в ней нет.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Хоккей
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Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
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Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Шоу-бизнес
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.
Политика
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца
Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Гаджеты
TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry
Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Единоборства
Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
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