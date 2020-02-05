Экономика
Российская газетаМинфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в указанные сроки 11,3 млрд рублей.
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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Экономика
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Политика
Власти Украины создали министерство по реинтеграции Донбасса
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Международный деловой центр «Москва-Сити» остался без офисов — в настоящее время доля свободных площадей здесь составляет 8,6 процента.
Армия и оружие
Новый танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел все государственные испытания, сообщил представитель концерна «Уралвагонзавода» РИА Новости.
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СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции
Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.