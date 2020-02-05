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Происшествия В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.

Общество «Карат» не планирует переносить часть производства в Белоруссию Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев заявил, что завод (производит плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь») не планирует переносить часть производства из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов.

Политика Путин принимает верительные грамоты от послов Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.

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Политика Власти Украины создали министерство по реинтеграции Донбасса Правительство Украины во исполнение поручения президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время создаст министерство по реинтеграции Донбасса, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.