с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Правительство РФ не включило законопроект о новой системе накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. В плане перечислены 230 документов, которые власти предполагают подготовить и внести в Госдуму в нынешнем году и начале следующего года.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год

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Наука В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.

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Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

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