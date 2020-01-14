Экономика
Российская газетаПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год
Правительство РФ не включило законопроект о новой системе накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. В плане перечислены 230 документов, которые власти предполагают подготовить и внести в Госдуму в нынешнем году и начале следующего года.
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Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
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Законопроект о новой системе пенсионных накоплений могут внести в кабмин в марте
Парламентская газетавчера в 11:37
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвывчера в 14:01
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