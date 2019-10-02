Экономика
ИА СИА-ПрессМинфин собирается ввести три новых налога для россиян
Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство
Rambler News Serviceвчера в 08:47
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Экономика
Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Интерфакс 07:27
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Гаджеты
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 07:27
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Политика
В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17
Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
Аргументы и Факты вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика
Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь
Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали, что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул на аэропорт в США
Бомбардировщик времен Второй мировой войны В-17 «летающая крепость» рухнул на здание аэропорта Брэдли, который находится в американском штате Коннектикут.
iReactor вчера в 10:41
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Кино
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
Lenta.ru вчера в 12:48
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Футбол
Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»
Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил травму на тренировке "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:33
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Происшествия
На трассе в Подмосковье грузовик переехал крокодила
На Ярославском шоссе в Подмосковье грузовик переехал выползшего на дорогу крокодила.
Znak.com вчера в 21:07
Здоровье
Из-за укусов комара в США умерли более десяти человек
В США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом.
Взгляд.ру 08:35
Единоборства
Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко
Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 06:17
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
Известия вчера в 05:26
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Политика
Пушков прокомментировал реакцию CNN на шутку Путина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию американского телеканала на шутку российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения вмешиваться в выборы в США.
Известия 08:20
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.
RT на русском 07:52
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39