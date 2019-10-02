Экономика
ИА СИА-ПрессМинфин собирается ввести три новых налога для россиян
Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования.
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Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство
Rambler News Serviceвчера в 08:47
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Кино
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
«Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — просто еще один день на съемках сиквелов „Аватара“», - говорится в описании фото.
Культуромания 05:48
Гаджеты
В России обвалились цены на iPhone 11 Pro
Новый iPhone 11 Pro, появившийся на рынке России около двух недель назад, успел подешеветь.
Территория новостей 04:09
Политика
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной
Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета вчера в 09:18
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.
RT на русском 04:41
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Армия и оружие
Турция может внезапно начать операцию в Сирии
News.ru 01 октября в 10:21
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Здоровье
В Чечне принят закон о запрете электронных сигарет
Парламент Чечни принял закон о запрете продажи и использования электронных сигарет, заявил председатель парламента Магомет Даудов.
Московский Комсомолец 05:23
Происшествия
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия
Борт SSJ выкатился за пределы ВПП на Чукотке
Телеканал 360° 05:23
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru вчера в 01:23
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Гаджеты
Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows
Релиз Surface Duo предварительно назначен на конец декабря 2019 г. – начало января 2020 г. Microsoft планирует выпустить его в сезон праздничных распродаж.
CNews 03:08
Политика
СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине
Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.
ТК Звезда 05:06
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА Новости вчера в 07:30
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53