Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования.

Минфин собирается ввести три новых налога для россиян

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Кино Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2» «Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — просто еще один день на съемках сиквелов „Аватара“», - говорится в описании фото.

Гаджеты В России обвалились цены на iPhone 11 Pro Новый iPhone 11 Pro, появившийся на рынке России около двух недель назад, успел подешеветь.

Политика Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2» Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Космос «Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".

Здоровье В Чечне принят закон о запрете электронных сигарет Парламент Чечни принял закон о запрете продажи и использования электронных сигарет, заявил председатель парламента Магомет Даудов.

Происшествия Клиенты Сбербанка попали на черный рынок Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.

Политика Британия ослабила санкции против России ради Марса Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

Происшествия Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота» Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Гаджеты Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows Релиз Surface Duo предварительно назначен на конец декабря 2019 г. – начало января 2020 г. Microsoft планирует выпустить его в сезон праздничных распродаж.

Политика СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.