Экономика

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессМинфин собирается ввести три новых налога для россиян

Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования.
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