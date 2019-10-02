Экономика
ИА СИА-ПрессМинфин собирается ввести три новых налога для россиян
Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования.
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Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство
Rambler News Serviceвчера в 08:47
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.
Известия 06:48
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Космос
Корабль «Союз МС-12» отстыковался от МКС
Как ранее писал News.ru, пилотируемый корабль «Союз МС-12» 15 марта пристыковался к Международной космической станции.
News.ru 04:25
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Культура
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 02:45
Происшествия
В Туве нашли живым пять дней блуждавшего в тайге мальчика
Пять суток ушло на поиски пропавшего в конце сентября в тайге 12-летнего мальчика — в четверг ребенка нашли в пяти километрах от места, откуда он вышел в родное село, сообщает СКР.
Вести.Ru 06:36
Политика
На Украине продолжаются протесты против «формулы Штайнмайера»
В некоторых украинских городах продолжаются протестные акции из-за «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Южный Федеральный 04:56
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Общество
В выходные в Санкт-Петербурге может выпасть первый снег
В первые выходные октября в Санкт-Петербурге может выпасть снег.
АиФ Санкт-Петербург 01:14
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии 26 сентября 2018 года.
REGNUM 06:34
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Армия и оружие
В Иране предотвратили покушение на главу спецподразделения КСИР
Разведка Ирана сообщила о предотвращении покушения на главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 05:59
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54