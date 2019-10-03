Экономика
ПрофильМинфин собрался повысить минимальную цену на водку
Минфин приступил к обсуждению возможности повысить минимальную цену на водку до 230 рублей с 2020 года. Об этом рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
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Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Хоккей
Панарин забил в первом матче за «Рейнджерс»
"Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.
Российская газета 00:51
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае
Российская газета вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Армия и оружие
4 октября празднуется День космических войск России
Сегодня космические войска выполняют широкий спектр задач, включая мониторинг космического пространства с целью выявления вероятных угроз для безопасности страны.
Военное обозрение вчера в 23:43
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Экономика
Уральские регионы вошли в рейтинг аутсайдеров по росту экономики
В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
URA.Ru 01:29
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Гаджеты
Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене
Стоит отметить, что на официальном сайте Apple смартфон iPhone 11 Pro стоит от 89 990 рублей, причем аппарат сейчас является дефицитным, так как предположительный срок доставки 2-3 недели.
Astera вчера в 18:29
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Здоровье
Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму
Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
REGNUM вчера в 17:00
Политика
Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
Политика
Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
Pravda.Ru вчера в 08:00
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки
Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru вчера в 06:50
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Энергетика
Роснедра подсчитали объем рентабельных запасов нефти в России
Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.
Евразия Daily 01:28
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК вчера в 16:03
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36