Экономика

ПрофильПрофильМинфин собрался повысить минимальную цену на водку

Минфин приступил к обсуждению возможности повысить минимальную цену на водку до 230 рублей с 2020 года. Об этом рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
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