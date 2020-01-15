Общество

РБКРБКМинфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБК16:00

Подробнее о событии

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

РБК16:00

Минфин предложил внедрить в России институт частных приставов

Говорит Москва10:35

Минфин предложил рассмотреть поэтапное внедрение частных судебных приставов

Коммерсантъ17:42

В стране могут появиться частные судебные приставы

URA.Ru17:45

Минфин РФ предложил внедрить институт частных приставов

Красная весна11:52

Минфин разрешил создать в России службу частных приставов

Телеканал 360°20:16

Минфин поддержал создание института частных судебных приставов

Эхо Москвы20:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Происшествия

В Иркутске СК проверит, почему люди живут в заброшенном общежитии

РИА Новости 01:03
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru 08:40
Общество

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Известия 00:00
Культура

Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать с армянской певицей

Piter.tv 09:04
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

Байкал-Daily 19:15
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
REGNUM 04:27
Политика

США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:11
Единоборства

Российский боксёр Беспутин попался на допинге

News.ru 19:58
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
Известия 20:29
Происшествия

В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»

Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
РИА Новости 08:05
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
РБК 19:45
Здоровье

Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане

В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
Казанские ведомости 02:09
Происшествия

Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.
АСТВ 20:58
Происшествия

При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

RT на русском 20:45
Политика

В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
РИА Новости 15:59
Здоровье

Что изменило в жизни страны Послание Президента 2019 года

По словам главы палаты регионов, Послание 2019 года «было очень конкретным, конкретные сроки исполнения, поставлены задачи Правительству, Федеральному Собранию».
Парламентская газета вчера в 16:01
Гаджеты

ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 04:44
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
Экономика

Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов

Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Ведомости 17:42
Шоу-бизнес

Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного

Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
Подмосковье Сегодня 07:57
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

CarsWeek.ru 06:55
Происшествия

Житель Забайкалья признался в убийстве и расчленении читинки

Известия 03:52
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 03:44
Хоккей

Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби

Российская газета вчера в 23:55
Авто

Renault Duster получил новую двутопливную версию

Французская компания Renault в Брюсселе провела презентацию новой модификации бюджетного кроссовера Duster.
Дни24 10:03
Кино

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Афиша Daily 13:40
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное