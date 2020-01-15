Общество

РБКРБКМинфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
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с чего всё началось

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.
РБК16:00

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Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных судебных приставов

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Минфин разрешил создать в России службу частных приставов

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Коммерсантъ17:42

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

РБК16:00

Минфин РФ предложил внедрить институт частных приставов

Красная весна11:52

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URA.Ru17:45
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