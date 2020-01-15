Общество
РБКМинфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
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с чего всё началось
Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.РБК16:00
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Рост экспорта может поднять цены на бензин В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%. Однако оптовые цены снова начали расти в декабре, а участники рынка опасаются снижения отгрузок внутренним потребителям на фоне сокращения производства топлива и роста экспорта.
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Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
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