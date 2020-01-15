Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.

с чего всё началось

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

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