Финансы

ForbesForbesМинфин сократит долю доллара в ФНБ

Минфин в следующем году изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю вложений в долларах, сообщил замминистра Владимир Колычев.
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Российские власти объяснили необходимость отказа от доллара

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Министерство финансов в будущем году намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
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Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
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Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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СМИ рассказали о кошмаре США и НАТО из-за нового оружия России

Появление на вооружении российской армии межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» может стать для США и НАТО очень большой проблемой, пишет китайское издание Sina.
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Футбол

РФС отверг новую форму сборной России от Adidas

Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).
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«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко

Коммерсантъ вчера в 17:49
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле

«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
РБК 16:47
Футбол

«Ротор» победил «Химки» и обошел их в турнирной таблице ФНЛ

Bobsoccer 12:25
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Пациент выпал из окна краевой клинической больницы в Чите

Из окна краевой клинической больницы в Чите 13 ноября выпал пациент.
Zab.RU 05:24
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
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Игры

Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game

Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.
CyberSport.ru вчера в 13:15
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
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Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Lenta.ru 17:11
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Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

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Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду

Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:55
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Игры

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
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Общество

КС разрешил конфисковать имущество у друзей и знакомых коррупционеров

Конституционный суд решил, что у чиновников, членов их семей, родственников и знакомых суды вправе изымать имущество, если оно куплено на доходы, законность происхождения которых они подтвердить не в состоянии, пишет 12 ноября газета «Ведомости».
Фонтанка.Ру вчера в 01:31
Общество

Сахалину все еще не хватает пожарных

О пожарных подразделениях поговорили сахалинские депутаты на заседании комитета по экономическому развитию областной думы.
Сахалин.Инфо 17:31
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Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
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Армия Боливии признала Аньес исполняющей обязанности президента

Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.
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Экономика

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов

В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
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Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
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