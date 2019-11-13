Минфин в следующем году изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю вложений в долларах, сообщил замминистра Владимир Колычев.

Футбол РФС отверг новую форму сборной России от Adidas Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.

Политика Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Игры Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.

Общество КС разрешил конфисковать имущество у друзей и знакомых коррупционеров Конституционный суд решил, что у чиновников, членов их семей, родственников и знакомых суды вправе изымать имущество, если оно куплено на доходы, законность происхождения которых они подтвердить не в состоянии, пишет 12 ноября газета «Ведомости».

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Политика Армия Боливии признала Аньес исполняющей обязанности президента Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Происшествия В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.