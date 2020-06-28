Экономика
Lenta.ruМинфин сократит финансирование нацпроектов
Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства. Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».Известиявчера в 14:10
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Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
Футбол
Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции
Как утверждает Spоrt24, нападающий нарушил социальную дистанцию. На снимке присутствуют десять человек.
ProstoProSport 00:00
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Политика
Sohu: новейший российский ионный двигатель станет проблемой для США
Ранее стало известно, что в России успешно прошел еще один этап испытаний ионного двигателя ИД-200 КР, который создают в «Центре Келдыша».
Вечерний курьер 01:23
Футбол
Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings вчера в 13:42
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
Происшествия
Главврач Коммунарки прокомментировал сообщения о мешках для трупов
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
RT на русском 01:27
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Футбол
Гаттузо оценил шансы «Наполи» в борьбе за место в Лиге чемпионов
Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил шансы своей команды побороться за выход в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона чемпионата Италии.
Евро-футбол.ру 00:27
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Общество
Москва вошла в топ-20 самых технологичных городов Европы
Москва вошла в топ-20 самых перспективных для инвестиций в технологии городов Европы в рейтинге Tech Cities of the Future, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Газета.Ru 01:29
Политика
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
RuNews24.ru вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Здоровье
109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com вчера в 04:18
Футбол
Заурбек Плиев помог московскому «Динамо» сыграть вничью с ЦСКА
В столичном дерби ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью – 0:0. У динамовцев во втором тайме вышел на замену защитник Заурбек Плиев, который внес вклад в итог матча.
15-й Регион (Северная Осетия) 27 июня в 16:03
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Авто
Ford представил пикап F-150 нового поколения
В США дебютировало четырнадцатое поколение пикапа Ford F-серии, показан самый легковесный в гамме — F-150 — безоговорочный лидер североамериканского чарта продаж.
Autorating.ru 26 июня в 13:15
Происшествия
Ливень в Саратове. Горожане устроили заплыв по затопленной улице
Сегодня утром после прошедшего в Саратове сильного ливня группа горожан устроила сплав на резиновой лодке по улице Большая Горная.
Взгляд-инфо 01:26
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com 27 июня в 10:39
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22