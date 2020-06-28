Экономика
Газета.RuМинфин сократит финансирование нацпроектов
В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина. Изменения объясняются необходимостью перераспределить ресурсы.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:39, Ашберн
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии
Футболисты миланского "Интера" обыграли "Парму" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом.
ToDay News Ufa вчера в 02:36
Игры
Глава Xbox поделился впечатлениями от презентации PlayStation 5
Недавно в рамках мероприятия Game Lab Live глава подразделения Xbox Фил Спенсер отметил, что презентация консоли PlayStation 5 понравилась ему.
Vevby.ru 14:05
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Здоровье
Эксперты назвали лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи
Shraibikus News 06:14
Кино
Глеб Панфилов получил приз «За выдающийся вклад в киноискусство»
Российская газета 26 июня в 05:00
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Общество
Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия 18:25
Происшествия
Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из квартир были эвакуированы 7 человек.
Российская газета 17:55
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 17:09
Экономика
Баранине предписали самоизоляцию
С 1 июля в России вступают в силу новые правила перемещения товаров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру: они вводят запрет на поставки необработанной баранины из Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов в другие регионы страны.
Коммерсантъ 18:04
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Футбол
Тарасов: «Если бы 75 лет назад у России была такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы»
Евро-футбол.ру 11:50
Политика
Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 15:49
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане
РЕН ТВ 26 июня в 11:32
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Политика
Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах
Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru 08:46
Энергетика
Замглавы «Транснефти» Максим Гришанин об идее «Роснефти» снизить тарифы на прокачку
Если, как предлагается, установить формулу индексации тарифов на транспортировку нефти в зависимости от ее стоимости, то становится непонятно, как планировать величину транспортной составляющей в затратах на месяц вперед, не говоря уже о более долгой перспективе.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Энергетика
Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 17:05
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
По словам Меркель, в иной реальности Вашингтон может не стремиться, как это было ранее, заявлять о себе как о мировом лидере.
Evo-rus.com 15:18
Авто
Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Тарантас Ньюс 12:06