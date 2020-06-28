На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».

с чего всё началось

В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина. Изменения объясняются необходимостью перераспределить ресурсы.

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