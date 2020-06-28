На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».

с чего всё началось

Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства. Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей.

Общество Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror. 7

Политика На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. 2,3K

Армия и оружие Пользователи обратили внимание на «протекающий» самолёт «Торнадо» ВВС Германии Ещё пара фото с тренировок: Один из британских пользователей в комментарии к публикации в Твиттере королевских ВВС заявил о том, что "не знал, что немецкая авиация до сих пор именует себя Люфтваффе, как в тёмные годы Второй мировой войны".

Автоспорт Берни Экклстоун сделал заявление по поводу расовой дискриминации Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался по поводу борьбы с расизмом.

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 599

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 26

Экономика Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого. 1

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 48

Финансы Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам На фоне пандемии коронавируса российские банки сократили более чем вдвое среднюю сумму предоставляемого клиентам овердрафта по дебетовым картам, сообщает 29 июня РБК. 5