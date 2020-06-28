Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинфин сократит финансирование нацпроектов

Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства. Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

В Минфине решили перераспределить средства на нацпроекты

На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».
Известиявчера в 14:10

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Распределенный секвестр: нацпроекты могут не досчитаться 140 млрд

Известиявчера в 17:01

Минфин сократит финансирование нацпроектов

Lenta.ruвчера в 21:39

Минфин сократит финансирование нацпроектов

Телеканал 360°вчера в 16:16

«Известия»: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 млрд рублей

ТАСС00:29

В Минфине России перераспределят средства на национальные проекты

Москва 24вчера в 15:43

Минфин сократит финансирование нацпроектов

Газета.Ruвчера в 15:14

Минфин сократит финансирование нацпроектов на 140 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 14:38
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей вчера в 00:43
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости 00:07
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Кино

Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

Evo-rus.com 27 июня в 08:42
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Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Дни24 27 июня в 05:09
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Общество

Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом

Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
RT на русском вчера в 22:52
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
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Здоровье

193 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 26 июня в 03:51
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Армия и оружие

Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России

iReactor вчера в 21:50
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Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
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Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
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Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
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Политика

Трамп назвал причину исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
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Общество

Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом

REGNUM 00:38
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Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
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Экономика

Четыре закона в июле ударят по карману россиян

Четыре закона, которые вступят в силу с 1 июля заставят граждан раскошелиться.
PrimaMedia.ru 27 июня в 14:50
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Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Пятый канал вчера в 18:55
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Происшествия

На Урале завели дело об убийстве хаски на глазах хозяйки

Российская газета 01:05
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
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Политика

Штат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Финансы

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:14
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru вчера в 18:12
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Шоу-бизнес

Наследники забыли о могиле Натальи Крачковской

Друг Натальи Крачковской возмущен: могила народной артистки в запустении. Наследник звезды советского экрана даже оградку не поставил.
НТВ вчера в 16:00
Политика

РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян

Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 22:29
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Армия и оружие

Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости 27 июня в 14:11
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Армия и оружие

Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства

Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Политика

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве

На Параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
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