Экономика
Lenta.ruМинфин сократит финансирование нацпроектов
Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства. Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».Известиявчера в 14:10
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей вчера в 00:43
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости 00:07
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 27 июня в 08:42
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем
Дни24 27 июня в 05:09
Общество
Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом
Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
RT на русском вчера в 22:52
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Здоровье
193 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 26 июня в 03:51
Армия и оружие
Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России
iReactor вчера в 21:50
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Экономика
Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Экономика
Четыре закона в июле ударят по карману россиян
Четыре закона, которые вступят в силу с 1 июля заставят граждан раскошелиться.
PrimaMedia.ru 27 июня в 14:50
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Происшествия
На Урале завели дело об убийстве хаски на глазах хозяйки
Российская газета 01:05
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Политика
Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
Финансы
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:14
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Наследники забыли о могиле Натальи Крачковской
Друг Натальи Крачковской возмущен: могила народной артистки в запустении. Наследник звезды советского экрана даже оградку не поставил.
НТВ вчера в 16:00
Политика
РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян
Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 22:29
Армия и оружие
Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости 27 июня в 14:11
Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве
На Параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03