На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».

с чего всё началось

Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства. Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей.

Происшествия В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. 6

Общество Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Общество Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". 38

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 667

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 1

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 260

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 689

Политика Штат Миссисипи может поменять флаг Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны. 17

Шоу-бизнес Наследники забыли о могиле Натальи Крачковской Друг Натальи Крачковской возмущен: могила народной артистки в запустении. Наследник звезды советского экрана даже оградку не поставил.

Политика РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов. 2

Армия и оружие Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.