Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинфин сократит финансирование нацпроектов

Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства. Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Распределенный секвестр: нацпроекты могут не досчитаться 140 млрд

Надо уточнить На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020 – 2022 годы, следует из материалов Минфина.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минфин сократит финансирование нацпроектов

Lenta.ru21:39

Минфин РФ урежет финансирование программы поддержки семей

URA.Ru18:59

Минфин сократит финансирование нацпроектов на 140 млрд рублей

РЕН ТВ14:38

Распределенный секвестр: нацпроекты могут не досчитаться 140 млрд

Известия17:01

В Минфине России перераспределят средства на национальные проекты

Москва 2415:43

Минфин сократит финансирование нацпроектов

Газета.Ru15:14

Минфин сократит финансирование нацпроектов

Телеканал 360°16:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
610
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
660
Наука

Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com 06:58
5
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
103
Происшествия

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

РИА Новости 13:38
8,7K
Автоспорт

Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды

F1news.ru 17:00
Общество

Tesla больше не получает налоговых субсидий от федеральных властей США

Производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от правительства США.
ТАСС 20:44
Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили

ТАСС 21:53
Политика

Советник Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл ушел в отставку

Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку.
РБК 14:33
1
Космос

Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

Evo-rus.com вчера в 08:19
2
Общество

Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
3
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 миллиона

Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
366
Происшествия

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Прибайкалье за сутки

54 пациента с коронавирусом скончались от других болезней, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в Прибайкалье.
ИА Альтаир 21:57
Гаджеты

Чип MediaTek MT6853 позволит выпускать смартфоны с 5G за $100

Отмечается, что первые смартфоны на этом процессоре выйдут по цене около 140 долларов, затем появятся устройства стоимостью 120 долларов и позднее аппараты за 100 долларов.
Astera 06:31
Происшествия

В Бурятии сельский чиновник проигнорировал обращение женщины

Прокуратура Бурятии выявила нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в работе сельского поселения «Турунтаевское».
Номер один 21:28
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
1,8K
Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
1,6K
Общество

В Торонто состоялся митинг за упразднение полицейских управлений

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.
REGNUM 21:21
Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru 18:12
23
Финансы

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 08:56
3
Политика

Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
470
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
1K
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
253
Происшествия

В Норильске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

РБК 17:50
1
Общество

Массовые мероприятия разрешили на Сахалине

Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:27
Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

RuNews24.ru 08:29
37
Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
30
Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия 19:05
38
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное