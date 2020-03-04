Экономика
ВедомостиМинфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Общество
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
Стране обещают вторую волну коронавирусной эпидемии. Как сообщает ToDay News Ufa, на данный момент в Китае налаживается обычная жизнь.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Космос
«Вояджер-2» возобновил работу и снова передает научные данные
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi 10 перестали включаться после обновления
Пользователи новенького флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали сообщать о том, что после установки последней бета-версии прошивки MIUI 10 под номером 20.3.4 смартфон перестал включаться.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Общество
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Единоборства
Волков анонсировал следующий бой
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, дал понять, что уже знает, с кем проведёт следующий поединок, но не стал называть имя соперника, поскольку контракт ещё не подписан.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Общество
Греф раскритиковал высшее образование в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
Космос
Камеры на МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
Видеокамеры, установленные на борту МКС (международная космическая станция) зафиксировали целую флотилию неопознанных летающих аппаратов, которые двигались практически по орбите нашей планеты.
Армия и оружие
Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Происшествия
Арестован ректор Воронежского опорного университета
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Политика
Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Наука
Гены связали «углеводные» антитела с болезнями
Общество
ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста
Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике
Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.