Экономика
ВедомостиМинфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Наука
Волны и приливы оказывают большее влияние на морскую жизнь, чем деятельность человека
Оказалось, что: Волны и приливы оказали большее влияние на залив, чем деятельность человека.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Политика
Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом
Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом 4 марта президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с членами правительства поделился очередной неприятной правдой о коронавирусе COVID-19.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Политика
Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Футбол
Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Авто
Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208
Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Экономика
Бизнес удвоил привлечение денег за счет передачи долгов клиентов
Российский бизнес за три года удвоил привлечение средств за счет передачи факторинговым компаниям и банкам задолженности своих контрагентов и клиентов: если в 2016 году таким способом было получено 1,5 трлн руб. финансирования, то в 2019 году — уже 3,1 трлн руб. (плюс 18% к 2018 году), что соответствует 2,8% от ВВП.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Футбол
Клопп о третьем поражении «Ливерпуля»: пропускаем слишком много
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после третьего поражения в четырех матчах заявил, что его команда пропускает слишком много голов в последних играх.
Политика
США сравнили позицию по Крыму с непризнанием Прибалтики частью СССР
Постпред Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией с непризнанием включения Эстонии, Литвы и Латвии в состав СССР в 1940 году.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Армия и оружие
Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.