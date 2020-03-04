Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
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