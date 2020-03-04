Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Инвестирование сверхдоходов бюджета РФ от нефти оказалось под вопросом

ПРАЙМ10:03

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

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Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы

Российская газета04:14

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Интерфакс04:36

Минфин закупит минимум валюты за два года

РБК04:30

Минфин РФ закупит валюту в марте на 133 млрд рублей

REGNUM06:06

Дополнительные доходы бюджета РФ от нефти в марте составят 172,1 млрд руб

ТАСС04:10
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
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Есть ряд тяжелых болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Но сейчас появились новые препараты, и их стало возможно лечить.
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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

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Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
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Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
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31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
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В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
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Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз

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Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
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Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
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Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
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Спрос на иностранную валюту в России в феврале текущего года вырос, на доллары — 19 процентов, на евро — 7 процентов по сравнению с февралём 2019 года, свидетельствует данные банка „Русский Стандарт“.
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Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, который ранее был задержан полицией на болгаро-греческой границе по запросу России, вышел на свободу.
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BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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