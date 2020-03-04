Экономика
ВедомостиМинфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Верховная рада Украины проголосовала за новый состав правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
Здоровье
Родители тяжело больных детей получили шокирующие отписки
Есть ряд тяжелых болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Но сейчас появились новые препараты, и их стало возможно лечить.
Политика
Зеленский заявил, что кабмину нужны «новые мозги и сердца»
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что правительству «нужны новые мозги и новые сердца», пишет ТАСС.
Общество
Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Общество
В Италии все учебные заведения закрыли из-за вспышки коронавируса
Напомним, на 4 марта число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79 человек.
Политика
Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Происшествия
Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию
Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Политика
МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым
Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак
В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
Армия и оружие
Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
Гончаренко: проблемы Украины связаны с Зеленским, а не с отставленным правительством
Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
Экономика
Из-за коронавируса россияне стали чаще покупать валюту
Спрос на иностранную валюту в России в феврале текущего года вырос, на доллары — 19 процентов, на евро — 7 процентов по сравнению с февралём 2019 года, свидетельствует данные банка „Русский Стандарт“.
Политика
Суд Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, который ранее был задержан полицией на болгаро-греческой границе по запросу России, вышел на свободу.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.