Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Здоровье Родители тяжело больных детей получили шокирующие отписки Есть ряд тяжелых болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Но сейчас появились новые препараты, и их стало возможно лечить.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.

Происшествия Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Происшествия «Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Политика Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.

Кино Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Экономика Из-за коронавируса россияне стали чаще покупать валюту Спрос на иностранную валюту в России в феврале текущего года вырос, на доллары — 19 процентов, на евро — 7 процентов по сравнению с февралём 2019 года, свидетельствует данные банка „Русский Стандарт“.

Политика Суд Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, который ранее был задержан полицией на болгаро-греческой границе по запросу России, вышел на свободу.