Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Кино Студия Дж. Дж. Абрамса создаст триллер «Пинкертон» для Warner Bros Сценаристом проекта выступает Дэниел Кейси, который до этого работал с Абрамсом над триллером «Кловерфилд, 10», а также создал сюжет грядущего «Форсажа 9». Данная картина представляет собой лишь первый проект в рамках пятилетнего соглашения студии Абрамса с Warner Bros.

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Авто Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Гаджеты Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.

Энергетика «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40% Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).

Шоу-бизнес Боню развеселил странный аксессуар Рудковской Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.

Политика Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Культура В Пушкинском музее открылась выставка тату Выставка в Галерее стран Европы и Америки начинается с яркого названия: слово «Тату» сложено из светящихся лампочек, которыми обычно обрамляют зеркала в салонах, чтобы в отражении лучше видеть все детали человеческого тела.