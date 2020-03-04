Экономика
ВедомостиМинфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
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Происшествия
Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
В Греции обвинили Турцию в организованной отправке мигрантов к границе
Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил, что Турция проводит хорошо организованную и скоординированную операцию по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Кино
Студия Дж. Дж. Абрамса создаст триллер «Пинкертон» для Warner Bros
Сценаристом проекта выступает Дэниел Кейси, который до этого работал с Абрамсом над триллером «Кловерфилд, 10», а также создал сюжет грядущего «Форсажа 9». Данная картина представляет собой лишь первый проект в рамках пятилетнего соглашения студии Абрамса с Warner Bros.
Политика
Правительству Украины нужны новые «мозги и сердца», заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству необходимы новые "мозги и сердца".
Здоровье
Почти 30 человек наблюдают врачи в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Футбол
Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» – «Норвич» начнется в 22:45
«Тоттенхэм» принимает «Норвич» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча из Лондона.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Гаджеты
Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro
Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Шоу-бизнес
Боню развеселил странный аксессуар Рудковской
Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Энергетика
Кто задушит «нефтяное чудо Америки»: есть куда более мощная сила
Ситуация с коронавирусом ожидаемо влияет на сырьевые товары, в частности на нефтяные котировки.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Авто
BMW представил электромобиль BMW i4
Компания BMW провела онлайн-презентацию концептуального электрического седана i4.
Технологии
«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка тату
Выставка в Галерее стран Европы и Америки начинается с яркого названия: слово «Тату» сложено из светящихся лампочек, которыми обычно обрамляют зеркала в салонах, чтобы в отражении лучше видеть все детали человеческого тела.
Хоккей
Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ
У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Космос