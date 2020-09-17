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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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Московский Комсомолец

Силуанов: военным проиндексируют зарплаты в 2021 году

Московский Комсомолец06:42
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Газета.Ru02:45
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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ruвчера в 13:51
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Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11
Эхо Москвы

Эхономика: Ася Рак

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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

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Shraibikus News06:07
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Оппозиционеру Пивоварову вменили организацию несанкционированной акции

Задержанного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова подозревают в организации несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили в четверг в организации.
Интерфакс11:58
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