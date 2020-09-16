Минфин РФ отказался от индексации зарплат госслужащих в 2021 году
Оптимизация предусматривает снижение на десять процентов "незащищенных" статьей расходов, снижение на пять процентов расходов на вооружения и отказ от ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году. Об этом сообщает издание "Известия".В источнике
С чего всё началось
Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников
Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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