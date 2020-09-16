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Минфин РФ отказался от индексации зарплат госслужащих в 2021 году

Оптимизация предусматривает снижение на десять процентов "незащищенных" статьей расходов, снижение на пять процентов расходов на вооружения и отказ от ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году. Об этом сообщает издание "Известия".В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Силуанов: военным проиндексируют зарплаты в 2021 году

Московский Комсомолец06:42
Rambler News Service

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Serviceвчера в 12:20
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Газета.Ru02:45
Известия

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49
URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58
Эхо Москвы

Эхономика: Ася Рак

Эхо Москвы05:14

Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX
ИА Красная Весна02:34
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Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
РИА Новости10:59
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service04:48
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В России предложили ответить Вашингтону ядерным «паровозиком»

Создание российского боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" может стать хорошим ответом на идею Вашинтона заменить американские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III на усовершенствованные средства доставки ядерных боеголовок.
Газета.Ru06:12
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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