Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года
Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день. За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).
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Экономика
ЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет
«В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Экономика
ФРС США неожиданно понизила ставку
Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Здоровье
Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании о предупреждении распространения коронавируса
В совещании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Хоккей
Игрок НХЛ получил коньком по лицу во время матча
Игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
Общество
Война против Ferrari. Команды Ф1 написали открытое письмо в FIA
В среду пресс-службы семи команд Формулы 1 одновременно выпустили идентичные копии открытого письма к FIA, которое содержит призыв обнародовать результаты расследования прошлогоднего двигателя Ferrari.
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила фанатов сменой прически
Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Гаджеты
Названы самые ценные смартфоны на вторичном рынке
Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных.
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Происшествия
В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога
Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Гаджеты
Яндекс.Маркет определил самые популярные смартфоны 2020 года
Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.