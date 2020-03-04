Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день. За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

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