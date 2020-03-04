Экономика
Российская газетаМинфин сократит закупку иностранной валюты в резервы
Минфин снова снизил закупки валюты в резервы по сравнению с прошлым месяцем. С 7 февраля по 5 марта министерство направило на эти цели 214,2 млрд рублей (или 11,3 млрд ежедневно). С 15 января по 6 февраля Минфин объявлял о ежедневных покупках валюты на 309,9 млрд рублей (18,2 млрд рублей ежедневно).
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