Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

с чего всё началось

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% принесет в федеральный бюджет более 2 триллионов рублей в период с 2020 по 2022 год. Такой прогноз подготовил Минфин в проекте федерального бюджета на три года.

Минфин сообщил о росте доходов бюджета за счет повышения НДС

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