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Минфин предложил ограничиться существующей льготной ипотекой без расширения программ

ИНТЕРФАКС - Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование, заявил в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс
К трем основным ипотечным программам относятся "Льготная ипотека", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека".
Интерфакс
По словам Моисеева, исходя из тезисов выступления главы ЦБ в пятницу, не исключены дальнейшие шаги по повышению ставки.
Финмаркет
Первоначальный взнос по программе остается на уровне 15%.
Интерфакс

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