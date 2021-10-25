ИНТЕРФАКС - Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование, заявил в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев.
Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали президента России Владимира Путина и выразили ему уважение после слов о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.
Во время традиционной прогулки в прямом эфире по стартовой решетке 62-летний англичанин подошел к VIP-гостю этапа – американской рэперше и певице Меган Джовон Рут Пит, более известной под псевдонимом Megan Thee Stallion.