ИНТЕРФАКС - Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование, заявил в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев.