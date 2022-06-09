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Минфин спрогнозировал дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке

Сокращение выдачи ипотеки в апреле и мае носило временный характер и объясняется объективными факторами, подчеркнули в Минфине.
РБК
«На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно восстановление спроса на вторичном рынке. С 18-20% ставки уже снизились до 11-12%», — говорится в сообщении.
АБН
«В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года», — заключили в ведомстве.
РБК
Сейчас льготную ипотеку можно взять под 9%.
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Минфин России допустил дальнейшее снижение ставок по ипотеке
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