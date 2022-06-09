Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE растет почти на 12% и приближается к отметке в $1000 за 1 тыс. куб. м. Заполняемость газовых хранилищ в Европе на 8 июня (газовые сутки заканчиваются в 7:00 мск следующего дня) составляла более чем на 50,24%.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 551,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается в четверг на сайте кабмина.
Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении в апреле составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года, когда стали подсчитываться ежемесячные данные.