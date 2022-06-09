Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE растет почти на 12% и приближается к отметке в $1000 за 1 тыс. куб. м. Заполняемость газовых хранилищ в Европе на 8 июня (газовые сутки заканчиваются в 7:00 мск следующего дня) составляла более чем на 50,24%.