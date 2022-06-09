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Минфин спрогнозировал дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке

Ипотечный рынок России в ближайшие месяцы покажет рост после спада в апреле и мае текущего года, сообщает
 Министерство финансов РФ.
Life.ru
В Минфине пояснили, что сокращение выдачи ипотеки в апреле-мае текущего года обусловлено объективными факторами и носило временный характер.
РИА Новости
Отмечается также, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а, следовательно, восстановление спроса на вторичном рынке.
РИА Новости
По прогнозу ведомства, объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года.
Коммерсантъ

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В Минфине ожидают роста ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы
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