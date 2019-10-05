Экономика
РБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM вчера в 08:54
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 03 октября в 10:49
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Происшествия
Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
Знакомые рассказали об убитой в подмосковном Домодедово 17-летней студентке. По данным РЕН ТВ, девушка училась в МГТУ имени Баумана.
РИА Новости 05:55
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Футбол
«Реал Мадрид» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Гранада» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Чемпионат 05:00
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.
Российская газета 06:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Невские Новости 05:28
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 04:33
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Происшествия
В Донецке прогремели мощные взрывы
Сегодня утром в Донецке прогремели как минимум два мощных взрыва, звуки которых встревожили не только жителей столицы ДНР, но и население ближайших населенных пунктов.
Rusvesna.su 05:49
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 03 октября в 00:36
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
RuNews24.ru 04:14
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватара 2»
В Сети появилось изображение со съемок продолжения долгожданного фильма «Аватар».
УтроNews вчера в 03:43
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru вчера в 08:51
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Стоцкая объяснила отказ от ДНК-теста на родство сына с Киркоровым
"Все равно не поверят", - объяснила она. Стоцкая высказалась об отношениях с Киркоровым и слухах о сыне от певца в интервью Алле Довлатовой.
Экономика сегодня вчера в 09:27
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва вчера в 12:19
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56