Экономика
РБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Экономика
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
Речь идет о покупке квартиры с жилой площадью 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
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В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
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Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
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Армия и оружие
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
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На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
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На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ
Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при «новой власти», то есть после февраля 2014 года.
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В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.
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Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
«ЗД» поинтересовалась мнением Андрея Макаревича о новом вирше коллеги Гребенщикова.
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Более тысячи человек заболели из-за вейпинга в США
Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек.
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В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
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РИА Новости 07:48
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Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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Маргарита Грачева выходит замуж
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Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
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