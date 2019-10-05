Экономика

РБКРБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

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