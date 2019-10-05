Экономика
РБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
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После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
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Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
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ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
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В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
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Газета.Ru 04:59
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РИА Новости вчера в 12:10
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Московский Комсомолец вчера в 12:43
Кино
Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм
Обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар" американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм "Малефисента: Владычица тьмы".
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Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Интерфакс вчера в 15:59
Политика
Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрея Ганенко.
РБК 07:52
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания
Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк.
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Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5
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Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
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Культура
Пять историй борьбы с рок-музыкантами
Пять историй борьбы с рок-музыкантами В сентябре на сайте Министерства культуры РФ был опубликован список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках образовательного проекта "Культурный норматив школьника".
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