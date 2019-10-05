Экономика

РБКРБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

Фонтанка.Ру07:41

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС03:39

Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

Московский Комсомолец05:36

Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов

БИЗНЕС Online04:18

Минфин: реальные доходы россиян продолжат падать из-за платежей по кредитам

Накануне.Ru04:02

Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

News.ru03:47

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

РБК06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

РИА Новости 04:13
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 03 октября в 07:30
Политика

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика

Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах

Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
URA.Ru 03 октября в 22:17
Культура

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

Рамблер вчера в 11:26
Общество

Гуф извинился за слова о кавказских женщинах

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

REGNUM 04:35
Транспорт

В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:59
Политика

Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
РИА Новости вчера в 12:10
Армия и оружие

Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора

Московский Комсомолец вчера в 12:43
Кино

Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм

Обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар" американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм "Малефисента: Владычица тьмы".
ТАСС вчера в 05:23
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Футбол

«Спартак» обретет тренера в понедельник

Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Общество

Принц Гарри подал новый иск к таблоидам

Интерфакс вчера в 15:59
Политика

Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрея Ганенко.
РБК 07:52
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Известия 08:10
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
Автоспорт

FIA утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2020

РИА Новости 07:02
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания

Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк.
Woman.ru вчера в 13:14
Авто

Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5

Продажи нового премиального внедорожника Hongqi HS7 стартовали в конце июня текущего года.
Новые автомобили 01:05
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Культура

Пять историй борьбы с рок-музыкантами

Пять историй борьбы с рок-музыкантами В сентябре на сайте Министерства культуры РФ был опубликован список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках образовательного проекта "Культурный норматив школьника".
Коммерсантъ FM 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное