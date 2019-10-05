Экономика
РБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12.00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Здоровье
Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
ФАН 07:26
Интернет
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Татар-информ вчера в 13:12
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия вчера в 23:29
Общество
Гуф извинился за оскорбление чеченок
Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес
Бочкарева после слухов о парализации лица процитировала Чаадаева
Вскоре появились слухи, что из-за переживаний у Бочкаревой парализовало половину лица.
RuNews24.ru 07:56
Футбол
«Уфа» призвала отправить в отставку судью матча с «Ахматом»
Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.
REGNUM 08:57
Политика
Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера»
Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 08:53
Футбол
Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис получил серьезную травму левой руки в матче чемпионата Англии против «Брайтона».
Матч ТВ 08:26
Наука
Выявлены признаки магнитной катастрофы на Земле
В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 смен магнитных полюсов Земли.
Lenta.ru 03 октября в 11:27
Авто
В октябре АвтоВАЗ предлагает Lada Largus CNG по выгодной цене
В программе «Осенее предложение» теперь участвуют Lada Largus универсал CNG, Lada Largus Cross CNG и Lada Largus фургон CNG.
SpeedMe 02 октября в 01:00
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День вчера в 08:27
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Общество
В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ
В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Космос
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight
В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3.
ТАСС Наука вчера в 05:13
Футбол
«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы команд на игру 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Тамбовом".
Реальное время 08:48
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Политика
Лукашенко предложил Зеленскому делать ракеты вместе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить работу по ракетостроению.
Телеканал 360° вчера в 10:13
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы «Зантак»
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвенной болезни желудка «Зантак», содержащий ранитидин.
News.ru 02 октября в 12:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил, пахнут ли деньги
Невские Новости 08:48
Происшествия
Два человека погибли и несколько пострадали в ДТП на «Тавриде»
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 08:51
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25